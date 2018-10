Fermato con 2mila euro in contanti e la marijuana: 19enne nei guai

A 19 anni, girava con oltre 2mila euro in tasca. Davvero tanti per uno studente. I carabinieri di Seregno hanno scoperto perché. In tasca, il giovanissimo anche aveva due grammi di marijuana. Il 19enne, secondo gli investigatori, avrebbe un vasto giro di clienti. Tra loro, c’era anche un senegalese di 30 anni, fermato insieme a lui, che aveva in tasca un grinder (macina marijuana).

Il giovane, incensurato, è stato così arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 30enne invece, regolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato alla prefettura di Monza come consumatore di droga.