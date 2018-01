Spacciatore arrestato all'alba a Busnago: droga e soldi nascosti addosso

Arresto all'alba dell'Epifania per i carabinieri della compagnia di Vimercate. Le manette per il pusher, un cittadino marocchino di trentasei anni, sono scattate alle 5.30 di sabato sei gennaio.

Lo straniero, quando ha visto i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, impegnati a Busnago in un servizio di contrasto allo spaccio, ha iniziato a correre. Raggiunto poco dal personale in divisa, il trentaseienne è stato perquisito e arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Addosso al pusher i carabinieri hanno rinvenuto otto grammi di hashish e oltre 250 euro in contanti, verosimile provento di uan fiorente attività di spaccio messa in piedi nell'area.