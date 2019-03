Nasconde cocaina in auto, operaio arrestato a Cavenago

Venti grammi di cocaina nascosti tra i vestiti e in auto insieme a un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 240 euro in contanti. I carabinieri di Vimercate nella serata di sabato hanno fatto scattare le manette per un ragazzo di vent'anni, incensurato, sorpreso con la sostanza stupefacente.

Di professione operaio, nel tempo libero il giovane però spacciava droga. Le manette per il ragazzo sono scattate in via Martiri di Bologna nella tarda serata del 2 marzo quando i militari, dopo aver seguito i suoi movimenti per diverso tempo, hanno fermato il 20enne.

La droga e i contanti sono stati sequestrati.