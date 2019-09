Vede i carabinieri e "lancia" la cocaina, arrestato con mille euro spacciatore di 22 anni

Era irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per spaccio. E mercoledì mentre stava “passeggiando” nel centro storico di Giussano, si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri di Seregno. Il giovane, sorpreso in via Alberto da Giussano, non è riuscito a mantenere la necessaria calma e ha cercato di disfarsi di un pacchetto di 52 grammi di cocaina che teneva in tasca, gettandolo via in strada.

Un gesto che non è certo passato inosservato: i carabinieri hanno fermato e perquisito il 22enne e recuperato la droga. Per il ragazzo sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel portafoglio aveva 1050 euro in contanti: una cifra ritenuta non conforme allo status di disoccupato dichiarato dal giovane e invece, con ogni probabilità, frutto di una intensa attività di spaccio: il vero “mestiere” del 22enne.