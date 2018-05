Spaccia droga ai coetanei al parchetto, arrestato 15enne a Carugate

Era al parchetto con trentuno dosi di hashish, pronte per essere spacciate. In manette, a Carugate, è finito un pusher minorenne di quindici anni.

Il giovanissimo, studente, è stato sorpreso in possesso della sostanza stupefacente nella serata di mercoledì dai carabinieri della compagnia di Vimercate durante un controllo del territorio presso il parco Centro.

Il ragazzino, sottoposto a perquisizione, è risultato essere in possesso di 31 dosi per un peso complessivo di venticinque grammi. A casa sua i militari hanno trovato altra droga. Secondo quanto risostruito il quindicenne spacciava soprattutto ai ragazzini, suoi coetanei. Ora si trova in carcere al Beccaria di Milano.