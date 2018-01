Misinto, spacciatore sorpreso dai carabinieri con la droga in auto: arrestato

Arrestato sabato alle 14.30 uno spacciatore, a Misinto.

Si trattava dei due fornitori di droga dei clienti del piccolo comune di 5500 abitanti. Ventinove anni, di Cogliate, il pusher stava guidando la sua auto per andare al «posto di lavoro»: la piazzetta in via per Saronno a Misinto, dove di solito attendeva i clienti.

Nella sua auto è stato trovato un etto di marijuana. In casa un bilancino di precisione, sostanze da taglio e tutto il kit per lo spaccio. Per il giovane sono scattate le manette.