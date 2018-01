Marijuana nascosta nelle mutande, spacciatore arrestato a Monza

Uno spacciatore è finito in manette a Monza nel pomeriggio di mercoledì. Il pusher, un giovane di 28 anni, originario della Mauritania, irregolare in Italia e senza fissa dimora, è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza nei pressi del Binario 7 con un atteggiamento sospetto.

Dopo averlo tenuto d'occhio per un po' i militari si sono accorti dei suoi movimenti e lo hanno fermato. Una volta condotto in caserma e perquisito, i carabinieri hanno trovato 23 grammi di marijuana nelle mutande del ragazzo insieme a 140 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento della fiorente attività di spaccio che il 28enne aveva messo in piedi in una delle aree più sensibili della città, luogo di passaggio non solo di pendolari ma anche di giovani studenti.

L'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è scattato nell'ambito di un servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri che negli ultimi tempi, in relazione ai recenti episodi e fatti di cronaca che hanno avuto come teatro la stazione di Monza, hanno intensificato la loro presenza nell'area.