Ornago, spacciatore di cocaina arrestato grazie alla segnalazione dei residenti

Lo hanno visto aggirarsi in zona e vendere droga così dopo averlo tenuto sotto controllo per un po' hanno segnalato tutto ai carabinieri che lo hanno arrestato. Uno spacciatore di origine marocchina è finito in manette nella giornata di mercoledì a Ornago, in Brianza.

I militari della stazione di Bellusco sono intervenuti nel pomeriggio del 1 maggio in via Sanatorio dopo aver monitorato gli spostamenti del pusher: qui, dopo un inseguimento, hanno fermato il giovane, 24 anni, senza fissa dimora, che è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per essere vendute. Addosso in ragazzo aveva anche 70 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Una volta in caserma il giovane, per evitare di essere di essere identificato, ha finto di non conoscere la lingua italiana ma a incastrarlo ci ha pensato il fotosegnalamento. Lo spacciatore è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.