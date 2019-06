Spacciatore arrestato fuori da scuola: in tasca hashish pronta per essere venduta

Aveva ventuno grammi di hashish in tasca e aspettava di venderli agli studenti appena usciti da scuola. Uno spacciatore di trentacinque anni, di origine marocchina, è stato arrestato a Monza nella mattinata di martedì.

L’uomo, E.G.R., è finito in manette per spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Questura di Monza, durante un servizio di prevenzione e controllo nei pressi di istituti scolastici monzesi, hanno notato l’uomo all’interno dei Boschetti Reali, in via Boccaccio, a ridosso dell’istituto scolastico ISA e lo hanno fermato.

Alla vista dei poliziotti il 35enne ha cercato di scappare via ma è stato fermato dai poliziotto che hanno trovato addosso al pusher 21 grammi di droga. E per l’uomo sono scattate le manette.