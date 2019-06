Droga nascosta nell'umidificatore, arrestato lo spacciatore del quartiere Polo a Seregno

Era diventato uno dei più attivi spacciatori del suo quartiere. Arrestato dai carabinieri di Seregno un giovane di origini albanesi per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il 29enne, nella sua casa in via Marco Polo, era diventato il punto di riferimento per l’acquisto di droghe nella zona.

Martedì verso le 16 i militari lo hanno sorpreso sotto casa, mentre riforniva un viavai di clienti molto folto. In casa, i carabinieri hanno scoperto cinque involucri – per un totale di 120 grammi – di cocaina, quattro dosi già confezionate di marijuana per un totale di 15 grammi, un bilancino di precisione ricoperto di polvere bianca e 465 euro in contanti: tanti soldi per un uomo che – sulla carta – era disoccupato.

Una parte della cocaina era nascosta nell’umidificatore dietro alla televisione. Un luogo che il pusher pensava sicuro ma che non è sfuggito all’occhio attento delle forze dell’ordine.