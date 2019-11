Seregno, sorpreso con la droga: spacciatore arrestato in via Vivaldi

Era riuscito a diventare un punto di riferimento per chi cercava droga, anche a basso costo, nella zona di via Vivaldi. Venerdì pomeriggio i carabinieri di Seregno lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

I militari hanno sorpreso A.L.M., 21 anni, mentre stava cercando di piazzare una dose di droga a un cliente. Nella sua abitazione i militari hanno scoperto cinque involucri di marijuana e 630 euro in banconote di piccolo taglio, oltre al consueto kit per il confezionamento di dosi di stupefacenti.