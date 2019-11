Sorpreso con cocaina, marijuana e hashish: spacciatore 23enne arrestato a Seveso

E' stato fermato dai carabinieri in via Monte Rosa nella notte di Halloween, tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, a Seveso, per un controllo. I militari della compagnia di Seregno hanno pizzicato un pusher di 23 anni residente in città con una dose di cocaina, marijuana e hashish. I controlli nei confronti del ragazzo, che ha alle spalle precedenti per droga, sono proseguiti nella sua abitazione dove è stata trovata altra sostanza stupefacente insieme a denaro.

In casa sono stati sequestrati 12,60 grammi di marijuana e poco più di otto grammi di hashish insieme a 50 euro in banconote di piccolo taglio. Per il 23enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.