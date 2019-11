Seveso, arrestato lo spacciatore dell’Altopiano con la droga al parchetto

E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 33 anni, di Seveso. Incensurato, disoccupato, era diventato il pusher di riferimento per chi era in cerca di droga nel quartiere in zona Altopiano. Sotto gli occhi dei carabinieri, all’interno di un parchetto, ha tentato di disfarsi di un involucro di droga con 31 grammi di marijuana già divisa in undici dosi ma è stato notato e per il 33enne sono scattate le manette. In casa dell’uomo sono stati trovati circa settanta grammi tra marijuana e hashish.

Nell’area inoltre sono stati identificati tre giovani, due ragazzi di 23 e 19 anni e una ragazza di 19, segnalati in prefettura come assuntori in quanto trovati con alcuni “spinelli”.

Meno di tre settimane fa i militari avevano arrestato un altro pusher, con ogni probabilità in concorrenza con il 33enne: si trattava di un 23enne, celibe, con precedenti per spaccio. Anche lui era stato trovato in possesso di numerose piccole dosi di stupefacenti, già confezionate per essere smerciate ai numerosi clienti. Aveva con sé anche sostanze da taglio e strumenti per confezionare droga e in tasca aveva 50 euro.