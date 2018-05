Spacciatore sorpreso dai carabinieri con droga e soldi a Solaro: arrestato

Nuovo braccio di ferro tra gli spacciatori del Parco delle Groane e i carabinieri di Desio. Uno spacciatore di 40 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti in via Cellini, a Solaro.

Il cittadino nordafricano è stato sorpreso mentre stava facendo vistosi gesti per attirare i clienti. Non si è accorto che dietro di lui c’erano i carabinieri, che lo stavano osservando.

Quando ha notato gli uomini in divisa, ormai era troppo tardi e ha tentato invano la fuga. I militari lo hanno bloccato dopo pochi metri di inseguimento. Perquisito, aveva con sé due grammi di sostanze da taglio e venti euro.