Spaccio di eroina e cocaina nei boschi: in manette un 19enne

Diciannove telefoni cellulari, un taccuino per annotare cessioni, debiti e vendite e settecentocinquanta euro in contanti. Questo ciò che hanno trovato i carabinieri della compagnia di Chiavenna a Pioltello, alle porte della Brianza, nell’abitazione di un pusher 19enne. Il ragazzo, disoccupato, è finito in manette domenica all’alba, al termine di un’indagine su un giro di spaccio di eroina, cocaina e hashish nelle aree boschive tra Rogolo, Valgerola, Talamona e Morbegno, in provincia di Sondrio.

Gli accertamenti dei militari erano iniziati lo scorso maggio quando i carabinieri avevano arrestato in flagranza un cittadino marocchino ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti nei boschi di Rogolo (SO). Indagando gli uomini dell’Arma hanno scoperto che il giro di droga era molto più ampio, arrivando a sconfinare anche oltre la provincia. E a Pioltello poi è avvenuto l’arresto.