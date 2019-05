Due spacciatori arrestati e due denunce in stazione: operazione anti-spaccio della polizia

Due spacciatori arrestati e altri due pusher denunciati. Questo il bilancio dell'operazione anti-spaccio svolta nei giorni scorsi alla stazione di Monza.

Gli agenti della polizia di Stato, in collaborazione con il personale della Polfer e della polizia locale monzese hanno presidiato lo scalo ferroviario e, nell'ambito dei controlli per constrastare il degrado e il fenomeno dello spaccio di droga, hanno sorpreso due cittadini gambiani mentre cedevano dosi di sostanza stupefacente, arrestandoli in flagranza di reato per spaccio e detenzione di droga.

Ai due spacciatori sono stati sequestrati complessivamente 25 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina, insieme a circa 130 euro in contanti. Altri due pusher poi sono stati denunciati a piede libero, trovati in possesso di 25 grammi di hashish e cinquencento euro in contanti.