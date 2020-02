Spaccio di droga, tre pusher fermati dai carabinieri tra Verano e Carate Brianza

Un pusher 26enne arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Altri due di 22 e 32 anni con un mandato di arresto sulle spalle ma ancora irreperibili. E’ il bilancio di un’operazione anti-droga messa a segno dai carabinieri della compagnia di Seregno. Gli spacciatori risultano attivi sul territorio tra Verano e Carate Brianza tra il 2015 e il 2019.

Per riuscire ad arrestare i tre malviventi, tutti di origine marocchina e già noti alle forze dell’ordine, i militari hanno sentito anche le testimonianze di 15 ex clienti. Decisivo anche il sequestro di materiale per il confezionamento dello spaccio, nella loro abitazione, nel quartiere di Santa Valeria a Seregno, e di alcune agende su cui erano annotate dosi vendute e incassi, ma anche i nomi di numerosi clienti.

Secondo una prima ricostruzione, i tre pusher avrebbero piazzato, nel corso degli anni, almeno 600 dosi di stupefacenti con un incasso di oltre 20mila euro.