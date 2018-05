Disoccupato e al volante di una Mercedes: 35enne arrestato per spaccio

Era disoccupato ma faceva una vita ostentando lusso e agi e si faceva vedere tutti i giorni al volante di una costosa Mercedes.

Il tenore di vita del cittadino albanese di 35 anni ha suscitato la perplessità dei carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, che hanno effettuato un controllo.

Nella sua abitazione, nel centro storico di Cesano Maderno, nel pomeriggio del 19 maggio hanno scoperto come lo straniero faceva a guadagnare tanti soldi: spacciando droga. In casa c’erano 35 grammi di cocaina e 1450 euro in contanti, guadagno di appena un giorno di attività. E’ stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.