Droga nascosta nelle mutande, 28enne arrestato appena sceso dal treno

E’ sceso dal treno alla stazione di Cesano Maderno e si è diretto verso il centro. Ma giunto in via Monteverdi, un cittadino straniero, nigeriano, di 28 anni, è subito incappato in un controllo dei carabinieri della compagnia di Desio, ed è stato arrestato per detenzione ai fini di stupefacenti.

Il 28enne aveva con sé 40 grammi di canapa indiana, divisa in due pacchetti, nascosti negli slip. In casa, il 28enne, domiciliato a Macherio, nascondeva altri 52 grammi di marijuana. In tasca, aveva una richiesta di visto per motivi umanitari. Ma la questura di Milano aveva risposto con un diniego.