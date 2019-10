In casa 56 ovuli di droga pronta da vendere e mille euro: spacciatore in manette a Lentate

Lo hanno sorpreso mentre probabilmente cercava di spacciare droga nel quartiere Snia a Cesano Maderno, girovagando tra via Friuli e via Sardegna. I carabinieri, insospettiti, lo hanno seguito e fermato a Lentate sul Seveso. In manette, per detenzione e spaccio di stupefacenti, è finito un 30enne di Lentate sul Seveso, già noto dalle forze dell’ordine.

In tasca aveva 90 euro in contanti e pochi grammi di hashish. In casa sono stati trovati ben 640 grammi in 56 ovuli, tutti singolarmente avvolti nel cellophane trasparente, pronti per essere ceduti, 1100 euro, oltre a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Con ogni probabilità si tratta di droga giunta in Italia attraverso “corrieri” umani che ingoiano gli ovuli, per trasferire la sostanza stupefacente senza destare sospetto.