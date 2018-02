Sorpreso con alcune dosi di droga, spacciatore arrestato al Parco di Monza

Spaccio ai Giardini della Villa Reale. Uno spacciatore è stato arrestato a Monza nel tardo pomeriggio di martedì. In manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è finito un 39enne marocchino senza fissa dimora con precedenti specifici.

I carabinieri dell'Aliquota Operativa della compagnia di Monza, impegnati in un servizio di controllo in borghese nell'area, hanno notato alcuni movimenti sospetti e gli accertamenti si sono concentrati su un uomo che è stato fermato e perquisito. Addosso il 39enne aveva diverse dosi di hashish per un totale di 12 grammi.

La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato arrestato. In seguito alla direttissima il 39enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia guidiziaria.