Sorpreso con hashish e marijuana in stazione: arrestato 21enne

A settembre i poliziotti del commissariato di Monza lo avevano sorpreso a spacciare droga e arrestato. Pochi mesi più tardi però il 21enne, un cittadino gambiano, irregolare sul territorio a cui era stato revocato lo status di rifugiato politico, è tornato a "lavorare" in città.

Il giovane, che probabilmente da qualche tempo aveva allestito la sua piazza di spaccio nei pressi della stazione ferroviaria, è stato sorpreso nel pomeriggio di mercoledì dal personale della Squadra Volante. Il 21enne è stato fermato per un controllo in piazza Castello e in suo possesso sono state trovate dosi di hashish e marjiuana. Per il pusher è scattato l'arresto in flagranza di reato.