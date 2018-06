A passeggio con un "sasso" di cocaina in tasca, spacciatore arrestato a Seregno

Aveva in tasca un “sasso” di cocaina del peso di 53 grammi. I carabinieri di Seregno mercoledì pomeriggio, intorno alle 14, hanno notato lo spacciatore mentre passeggiava in via Matteucci.

Il pusher, un cittadino marocchino, 31 anni, domiciliato a Seregno, è stato fermato e controllato. Nonostante il 31enne avesse cercato di disfarsi della droga, gettandola in una vicina area verde, i militari hanno recuperato e sequestrato la droga. Addosso a lui anche 80 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio e due telefoni cellulari.

L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.