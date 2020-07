Sputi, minacce e insulti: 42enne si scaglia contro agenti in stazione e viene arrestato

Insulti, minacce, sputi e infine l'aggressione fisica a due agenti della polizia locale. E' successo nella mattinata di lunedì 13 luglio a Monza dove il personale del comando di via Marsala è stato vittima di un'aggressione - l'ennesima dopo l'episodio di inizio luglio in cui un operatore era stato colpito da un masso durante un controllo - che ha portato all'arresto di un pregiudicato di 42 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento è scattato intorno alle 7 all'altezza dei portici a ridosso degli uffici comunali situati nei pressi del piazzale della stazione. Qui il personale in servizio ha invitato due persone intente a bivaccare nell'area a spostarsi poichè - secondo quanto reso noto dal comando di via Marsala - ostruivano il passaggio nel tratto. Alla richiesta uno dei due uomini, un pregiudicato monzese di 42 anni, ha reagito male e si è scagliato contro gli agenti. Il personale a causa delle lesioni riportate è stato visitato in ospedale. Per l'uomo è scattato l'arresto e in sede di giudizio direttissimo è stata disposta una pena (poi sospesa) pari a dieci mesi di reclusione.