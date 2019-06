Non solo tatuaggi, sorpreso in auto con la droga: tatuatore arrestato per spaccio

Il suo lavoro era fare tatuaggi. Ma il suo tempo era assorbito – in una quantità anche superiore – da un altro mestiere: spacciare. Un uomo di 34 anni di Bovisio Masciago è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il pusher è stato sorpreso lunedì sera in via Sardegna, a Limbiate. Lui era in auto e quando i carabinieri di Desio gli hanno chiesto i documenti, ha mostrato un’agitazione che, per gli occhi esperti dei militari, è stata come una confessione.

Infatti, perquisita la vettura, è spuntata dell’hashish. Pochi grammi che però hanno fatto scattare una perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo, a Bovisio Masciago. E qui, nascosti in un mobile della camera da letto, sono stati trovati altri 60 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.