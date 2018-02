L’affare che non c’è: truffatore online arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno

Proponeva su diversi siti di acquisti online auto a prezzi vantaggiosissimi, oppure cellulari e smartphone a costi irrisori, o ancora attrezzi e oggetti vari. Ai clienti, quasi tutti residenti in luoghi distanti, il falso commerciante chiedeva pagamenti con bonifici online oppure con ricariche postepay. Poi, giunto il momento della consegna, inevitabilmente scompariva.

A far cadere nella rete dei carabinieri di Desio il 50enne di Cesano Maderno, arrestato in seguito a una ordinanza di carcerazione emessa il 14 febbraio dal Tribunale di Como per truffa e sostituzione di identità, è stato un errore grossolano, per un truffatore: nelle compravendite, aveva l’abitudine di utilizzare il proprio nome. Così i militari non hanno faticato molto a identificarlo. Dovrà scontare due anni e cinque mesi di reclusione.