Sorpresi con grimaldelli, chiavi inglesi e arnesi da scasso nel baule dell'auto: denunciati

Nel bagagliaio della Audi A4 sulla quale stavano viaggiando, in via Italia a Lentate sul Seveso, nascondevano un vero e proprio kit del perfetto topo d’appartamento: un grimaldello, un cacciavite, una chiave inglese e una forbice. Nell’auto c’erano anche un anello e due orecchini. Un dettaglio che ha destato più di un sospetto nei carabinieri della compagnia di Seregno, che sabato alle 11 in via Italia avevano fermato il 47enne e il 36enne, entrambi di Lissone, per un normale controllo.

Insospettiti, anche dal fatto che erano già noti alle forze dell’ordine, i militari hanno denunciato i due viaggiatori, con precedenti per reati contro il patrimonio. Lungo il capo di imputazione: ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di un grimaldello.