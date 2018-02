Tenta di fare shopping con la borsa schermata: fermata da Zara con 400 euro di vestiti

Ha razziato gli scaffali di Zara afferrando capi d'abbigliamento per 410 euro e ha tentato di passare dalla cassa senza pagare nascondendoli in una borsa schermata. L'epilogo? Le manette. È successo nel centro commerciale Carosello di Carugate, alle porte di Monza, nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio.

Nei guai una ragazza romena di 30 anni, senza fissa dimora, nullafacente, pluripregiudicata, si legge in una nota diramata dai carabinieri di Vimercate che l'hanno fermata. La giovane è stata arrestata e nella giornata di sabato è stata giudicata per direttissima, i giudici hanno disposto la custodia cautelare in carcere.