Fermato per un controllo e arrestato: sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione

Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione e per lui sono scattate le manette, arrestato dagli agenti della polizia. È successo nella serata di lunedì 24 settembre a Monza, nei guai un 30enne italiano, nomade.

Tutto è iniziato come ius normale controllo stradale in viale Lombardia: i poliziotti hanno fermato la sua automobile e poi hanno chiesto patente e libretto. Durante il controllo dei documenti è emerso il passato del 30enne, oltre al fatto che l'uomo era stato colpito da un ordine di carcerazione per effetto di una condanna esecutiva per reati contro il patrimonio, reati messi a segno qualche anno fa. L'uomo è stato accompagnato nel commissariato di viale Romagna e dichiarato in stato di arresto.