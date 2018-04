Spacciatore arrestato a Brugherio, in casa 1700 euro e oltre un chilo di droga

In casa nascondeva oltre un chilo di droga, un bilancino di precisione, tutto il materiale per confezionare le dosi e millesettecento euro in contanti.

A Brugherio, nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri hanno arrestato un cinquantunenne italiano, già noto alle fprze dell'ordine per i suoi precedenti legati alla droga. L'uomo è stato sorpreso dai militari in possesso di sostanza stupefacente nell'ambito di un servizio organizzato sul territorio cittadino volto alla repressione dei fenomeni legati allo spaccio.

A casa del pusher, residente a Brugherio, sono stati trovati mezzo chilo di marijuana, oltre seicento grammi di hashish e 1700 euro. Nell'abitazione di D.M.M. i militari hanno rinvenuto anche un bilancino e tutto il materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Il cinquantenne è stato arrestato in flagranza di reato e ora si trova in carcere.