Spaccia droga all'alba dietro il supermercato: arrestato 14enne a Cesano Maderno

Ai carabinieri ha assicurato: “Da grande diventerò uno dei più famosi criminali”. Un programma di vita che un 14enne di Cesano Maderno ha pensato di applicare alla lettera.

Giovedì mattina alle 6 i militari lo hanno sorpreso mentre stava spacciando droga sul retro del supermercato Rex di via San Marco, a Cesano Maderno. Il baby spacciatore aveva con sé 16 dosi di marijuana che tentava di vendere ad altrettanto giovanissimi clienti.

E’ stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e trasferito nel carcere minorile Beccaria di Milano. Il ragazzino, nonostante la giovanissima età, ha numerosi precedenti. Alcuni mesi fa era stato denunciato al Tribunale dei minori per aver minacciato un coeataneo con un coltello. Pochi giorni prima aveva commesso una rapina impropria in un centro commerciale rubando birra e malmenando un commesso.