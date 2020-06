Giussano, spacciatore arrestato dopo controllo: in casa droga e soldi

Un normale controllo, a un posto di blocco, in via Udine, a Giussano. Un indizio: un forte odore di marijuana che esce dall’auto e impregna i vestiti. I carabinieri di Seregno decidono di vederci chiaro, e non sbagliano. Il giovane, 38 anni, di Seregno, ha con sé della droga.

Decisiva, martedì mattina subito dopo il fermo, la perquisizione nella sua abitazione di via Verdi, a Seregno. In casa i carabinieri trovano 55 grammi di marijuana e 440 euro in contanti. Troppi, per chi si dichiara nullatenente e disoccupato. Incensurato, ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione.