Spaccio di droga al parco, un arresto a Pioltello

Arresto per droga a Pioltello nel quartiere Satellite. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì 10 maggio ad opera dei carabinieri del nucleo radiomobile di Cassano d'Adda, che stavano perlustrando il parco pubblico di via Mozart quando hanno riconosciuto (a causa dei suoi precedenti) un giovane di 27 anni colombiano.

Lo hanno controllato scoprendo 32 grammi di marijuana suddivisi in singole dosi, pronte per la vendita. In casa sua i militari hanno trovato oltre mezzo chili di marijuana e 140 euro in contanti, insieme ad un bilancino di precisione: tutti elementi che "certificano" la sua attività di spaccio.

Arrestato, il 27enne è stato giudicato col rito direttissimo venerdì mattina e portato a San Vittore in attesa del processo vero e proprio.