Gran Premio, il giorno della gara: in Autodromo arrivano i piloti

Tutto pronto in Autodromo a Monza per la gara. Domenica 8 settembre, alle 15.10, prenderà il via l'edizione 90 del Gran Premio d'Italia. Nella mattinata di domenica, dopo un risveglio sotto l'acqua a causa del temporale che ha colpito Monza e la Brianza nella notte, la protezione civile è intervenuta all'alba per liberare dall'acqua un sottopasso allagato vicino ai paddock.

Intorno alle 10 i primi piloti e gli addetti ai lavori hanno iniziato a raggiungere il circuito, davanti a centinaia di fan in attesa. Dopo le qualifiche di sabato, Charles Leclerc - che è arrivato in Autodromo a bordo di una Ferrari rossa assalito dai tifosi - partirà in pole position. Seguiranno Lewis Hamilton (Mercedes) - che ha raggiunto l'area paddock con il volto coperto dal casco- , Valtteri Bottas (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). Quinta e sesta posizione per Daniel Ricciardo (Renault) e Nico Huleknberg.