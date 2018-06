Tentato colpo in banca a Busnago, artificieri e carabinieri in via Manzoni

Tentato furto in bacnca a Busnago nella notte.

Intorno alle quattro del 20 giugno ignoti malviventi hanno cercato di aprire la cassaforte del Banco di Credito Cooperativo di Carugate situato in via Manzoni a Busnago, dopo essersi introdotti all'interno dell'istituto di credito.

I ladri hanno divelto la grata in ferro e danneggiato la vetrata sul retro della banca riuscendo ad accedere ai locali e a puntare alla cassaforte ma pare senza riuscire ad aprirla. Per forzare il dispositivo di sicurezza i malviventi avrebbero presumibilmente fatto ricorso ad una carica esplosiva.

Nella notte sul posto, subito dopo l'accaduto, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate con pattuglie da Bellusco, Vimercate e Trezzo sull'Adda e il Nucleo Rilievi dei carabinieri del Gruppo di Monza.

In via Manzoni sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale di Milano per effettuare un sopralluogo nell'area e verificare che non fossero presenti eventuali cariche ancora non esplose. Al momento i militari stanno ancora operando: la cassaforte non risulta ancora essere stata aperta e non è possibile fare una valutazione su eventuali ammanchi.