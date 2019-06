Asinelli in fuga a Monza: la polizia locale accudisce gli animali fino all'arrivo del proprietario

Una "evasione" in piena regola per tre asini martedì mattina a Monza. I tre animali si sono allontanati in autonomia dall'area dell'ex ortomercato e hanno iniziato a vagare per la città, all'altezza di via Buonarroti. Gli animali, liberi e senza nessuno al seguito, all'alba non sono passati inosservati e qualche automobilista, dopo averli notati, ha dato l'allarme.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che è riuscita a bloccare i tre asinelli in via Lippi e li ha accuditi fino all'arrivo del proprietario. L'uomo, il presidente della Onlus "A passo d'asino" che detiene gli animali e si occupa di onoterapia, è giunto sul posto poco dopo le 9.40 orario in cui si è conclusa la "passeggiata" improvvisata per la città.

Qualche tempo fa proprio in via Buonarroti era stata immortalata a "passeggio" anche una famiglia con mamma anatra e i suoi piccoli che, dopo qualche giro tra una piazzola di sosta e il marciapiede, ha fatto ritorno nel canale Villoresi.

Gli asinelli (Foto da Facebook/Maria Grazia Fioravanti)