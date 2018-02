A Monza si vive di più, la Brianza tra le province più longeve d'Italia

A Monza e in Brianza si vive in media quasi 84 anni. A rivelarlo è lo studio "Le disuguaglianza di salute in Italia" redatto dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane.

Monza e Brianza risulta una delle province più longeve d'Italia preceduta da Firenze e Treviso. In Brianza si vive in media 84 anni, due in più di molte città del Sud Italia in Calabria, Puglia e in Basilicata. "Le Province più longeve sono quelle di Firenze, con 84,1 anni di aspettativa di vita, 1,3 anni in più della media nazionale, seguite da Monza e Treviso con poco più di un anno di vantaggio su un italiano medio" spiegano dall'Osservatorio.

"Gli indicatori evidenziano l’esistenza di sensibili divari di salute sul territorio, ne sono la prova i dati del 2017 della Campania dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di Trento gli uomini mediamente sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3 (cfr. http://www.istat.it/it/archivio/208951). In generale, la maggiore sopravvivenza si registra nelle regioni del Nord-est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6; decisamente inferiore nelle regioni del Mezzogiorno, nelle quali si attesta a 79,8 anni per gli uomini e a 84,1 per le donne" si legge nella relazione.

All'origine dei divari legati all'aspettativa di vita nelle diverse regioni italiane, secondo quanto delineato nello studio, ci sono anche le condizioni economiche e il livello di distruzione: "Non meno gravi i divari sociali di sopravvivenza, in Italia, un cittadino può sperare di vivere 77 anni se ha un livello di istruzione basso e 82 anni se possiede almeno una laurea; tra le donne il divario è minore, ma pur sempre significativo: 83 anni per le meno istruite, circa 86 per le laureate".