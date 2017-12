In vendita all'asta la casa di Morgan a Monza

Prima Morgan ha messo all'asta gli oggetti di una vita, annunciando di voler rompere con il passato. Poi è stata la volta della sua abitazione, messa all'asta dal Tribunale civile di Monza.

L'appartamento monzese dell'artista Marco Castoldi presto infatti sarà venduto all'asta. La decisione, secondo quanto emerso dalle carte del Tribunale civile di Monza, sarebbe scaturita in seguito al mancato pagamento dal 2011 degli alimenti alla figlia avuta con Asia Argento. A dare conferma della messa all'asta dell'immobile, situato in via Adamello, per un totale di 153 mq più box doppio, è stata l'avvocato di Asia Argento, Samantha Luponio del foro di Roma.

L'abitazione andrà all'asta a gennaio "al prezzo base di asta di euro 328 mila".