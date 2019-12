Malore fatale, muore a 65 anni il fotografo brianzolo Attilio Pozzi

Un malore fatale mentre, con la macchina fotografica in mano, stava realizzando un servizio. La corsa dell'ambulanza e poi la tragica notizia. Attilio Pozzi, professionista brianzolo, per una vita fotografo del quotidiano Il Giorno, è morto giovedì pomeriggio in ospedale a Desio.

Intorno alle 17.30 i soccorsi sono intervenuti in un ristorante di viale Trento e Trieste, il Camp di Cent Pertigh: il professionista brianzolo è stato soccorso a causa di un arresto cardiocircolatorio e trasferito in codice rosso all'ospedale di Desio dove è deceduto poco dopo.

Attilio Pozzi lascia la moglie e tre figli. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con profonda tristezza in Brianza - non solo nella sua città, Cesano - dove in molti lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro.