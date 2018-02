Caro parcheggi a Monza, in arrivo una rivoluzione della sosta in città

Parcheggiare l'auto in piazza Castello, a Monza, presto potrebbe costare agli utenti che prima pagavano 0,80 centesimi all'ora 1,20 euro. Così come diventerà più caro sostare in tante altre zone della città. La giunta Allevi ha infatti approvato lo scorso 30 gennaio una delibera che propone variazioni tariffarie ed estensione in piazza Giuseppe Garibaldi della sosta a pagamento. L'operazione, ancora allo studio del comune, procederà per gradi e punta a trovare una soluzione al problema dei parcheggi soprattutto nel centro storico.

La rivoluzione della sosta a Monza, si legge nel testo del documento, è legata alla necessità di adeguare le tariffe del capoluogo brianzolo a quella dei grandi centri della Lombardia di dimensioni affini alla città di Teodolinda, dove i prezzi - specifica la delibera - "non subiscono variazioni da diversi anni, salvo qualche area recentemente affidata alla gestione con pagamento". Tra gli obiettivi della proposta si cita anche la responsabilizzazione dell'utenza per un approccio alla mobilità sostenibile perchè, "pur salvaguardando le esigenze delle varie tipologia di utenza che fruiscono dei parcheggi, l’uso degli autoveicoli è anche conseguenza di notevoli flussi di traffico in città, di inquinamento".

Al centro della rivoluzione della sosta a Monza, ancora allo studio del comune, c'è anche la questione relativa a Piazza Garibaldi riservata negli orari di ufficio al personale del Tribunale e della Procura e "pertanto sottratta ad altri utenti". "Sulla regolamentazione della sosta di Piazza Garibaldi si è trovato un diverso accordo con Tribunale/Procura, che porta a limitare l’orario dei posti riservati pur mantenendo le condizioni di servizio e di sicurezza richieste dagli uffici giudiziari" si legge nel documento.

La questione relativa all'aumento delle tariffe ha scatenato polemiche anche in consiglio comunale dove il Partito Democratico ha attaccato le scelte della giunta Allevi. Le modifiche che ancora non sono in vigore, si legge ancora nella delibera, "saranno operative con l’emissione delle apposite Ordinanze, l’apposizione della segnaletica e la riprogrammazione dei parcometri".

Ecco nel dettaglio le nuove tariffe previste dalla delibera che è possibile consultare online a questo link.