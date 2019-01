"Incendiata l'auto della sindacalista": ecco la denuncia del sindacato Cub

È stata distrutta dalle fiamme l'auto di Laura, delegata sindacale della Cub trasporti presso la Rovagnati di Villasanta (Monza e Brianza). E secondo la confederazione unitaria di base si è trattato di un incendio doloso, un gesto intimidatorio.

Il rogo è avvenuto nella serata di giovedì 24 gennaio nel parcheggio aziendale dello stabilimento di viale Monza. Sul posto erano intervenuti i pompieri del comando provinciale, ma le lingue di fuoco avevano già inghiottito tutta l'auto.

"Laura — ha scritto il sindacato in una nota — aveva guidato gli scioperi contro i licenziamenti illegittimi e per il miglioramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori, contro il sistema delle cooperative e degli appalti e subappalti nello stabilimento".

"Questo atto vile — proseguono i sindacati — non ci spaventa, Laura e gli altri operai organizzati nella Cub continueranno ad alzare le bandiere della dignità e della difesa dei diritti di chi lavora, per un salario giusto e la libertà sindacale. La lotta degli operai non si fermerà di fronte a queste minacce".