Limbiate, incendio distrugge cinque auto

Cinque auto bruciate in una sola notte. L’allarme è scattato venerdì mattina alle 3.30. Quattro vetture sono bruciate in via Sabotino, una in via Dante. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto: non è esclusa l'ipotesi di un atto vandalico compiuto da una sola persona che potrebbe aver incendiato le auto in modo casuale.



Quattro vetture risultano intestate a cittadini residenti nel quartiere. Una delle auto apparteneva invece a un giovane che era andato a trovare la fidanzata. Le vetture sono andate completamente distrutte e le fiamme sono state spente nella notte dai vigili del fuoco.