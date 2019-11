Monza, una Bmw e una Volvo "cannibalizzate" dai ladri: indaga la questura

Predoni di pezzi di ricambio in azione a Monza. In due giorni due automobili, una Volvo e una Bmw, sono state letteralmente prese d'assalto e smontate mentre erano parcheggiate in strada. Il fatto è stato reso noto dalla Questura di Monza che ora sta indagando.

Il primo furto è avvenuto nella giornata di martedì 26 novembre quando alcuni ladri, per il momento rimasti ignoti, hanno rubato tutti e quatto i cerchi da una Volvo parcheggiata in via Valsugana lasciandola letteralmente sui mattoni.

Mercoledì notte, invece, alcuni malviventi hanno smontato il cruscotto e i fari di una Bmw X3 con targa svizzera parcheggiata in viale Elvezia. Anche in questo caso, per il momento, i ladri sono riusciti a farla franca.