Incidente in viale Stucchi, perde il controllo in rotonda e si schianta contro un palo della luce

Incidente stradale nella serata di giovedì a Monza. Un'auto, un suv Chevrolet, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo.

Il sinistro - che risulta aver coinvolto un solo mezzo - è avvenuto nella tarda serata del 5 marzo in viale Stucchi. Il conducente ha "saltato" la rotonda all'altezza dello stadio e poi è finito contro un palo della luce. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Monza che ha effettuato i rilievi del caso e ha chiuso il tratto per consentire l'intervento del personale di soccorso.