Monza, violano le norme del decreto per devastare 10 auto in strada: ragazzi denunciati

Dieci auto devastate e derubate. E due brianzoli denunciati per furto aggravato. È successo a Monza nella serata di lunedì 30 marzo, nei guai due ragazzi brianzoli di 22 e 28 anni. È il risultato dei controlli dei carabinieri della sezione radiomobile e degli agenti della Questura.

Tutto è iniziato quando i militari sono intervenuti in via Magenta dopo che alcuni cittadini avevano segnalato due persone che si aggiravano in modo sospetto tra le auto. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato due ragazzi brianzoli di 22 e 28 anni che, stanchi di rimanere a casa, avevano deciso di uscire portando con loro alcuni arnesi da scasso. Davanti alle domande dei militari non sono riusciti a fornire nessuna giustificazione per gli attrezzi che avevano con loro.

Poco prima, invece, alcuni cittadini avevano segnalato alla questura due ragazzi che avevano devastato e svaligiato dieci auto in via Meda. Le ricerche, mai interrotte, proseguite in virtù della minuziosa descrizione resa da alcuni testimoni, hanno permesso ai poliziotti di riconoscere i presunti autori proprio in quei due soggetti fermati dai militari dell’Arma. E per loro è scattata una denuncia.