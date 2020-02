Rubano la Mini della figlia morta sei anni fa, grazie ai social l'auto torna a casa

Non aveva un grande valore economico ma era l'auto di tutta la famiglia, il veicolo su cui salivano per piccole commissioni il padre, la madre e anche la sorella. E ogni volta che si mettevano al volante della Mini Cooper era come se facessero qualche passo inieme a Federica, scomparsa sei anni fa. Quell'auto però la scorsa settimana è stata rubata.

I ladri si sono introdotti nell'azienda di famiglia a Lentate sul Seveso e insieme ad alcuni attrezzi hanno portato via anche la vettura che era appartenuta alla ragazza ormai deceduta, utilizzandola per trasferire il bottino. Il furto è stato denunciato e insieme alle forze dell'ordine la famiglia si è appellata anche ai social, sperando di trovare aiuto per rintracciare l'auto di Federica.

Una storia a lieto fine che, dopo un passaparola che ha raggiunto le 3500 condivisioni, ha permesso di trovare l'auto che alla fine non era andata poi così lontano. E la Mini è stata notata a Giussano e recuperata.

"Grazie al contributo di tutti voi e delle forze dell’ordine, abbiamo riportato a casa la macchina della Fede. Ringrazio di cuore le oltre 3.500 persone che hanno condiviso il mio post e tutti quelli che hanno anche solo semplicemente commentato con una parola gentile e di incoraggiamento. Siete stati fantastici e avete creato in cosi breve tempo una bellissima e lunghissima scia d'amore. Grazie di cuore" ha fatto sapere la sorella di Federica, Martina.