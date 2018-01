Auto fuori strada la notte di Capodanno

A Monza nella notte di Capodanno la polizia locale è intervenuta sulle strade cittadine per un solo incidente stradale. Intorno alle 4.40 della prima notte dell'anno alcuni passanti hanno segnalato una vettura uscita fuori strada lungo viale Marconi, a ridosso dell'ingresso della tangenziale.

Quando il personale in servizio è giunto sul posto ha trovato soltanto la vettura, un'Alfa Romeo senza nessuno a bordo. In seguito alla fuoriuscita di strada la persona al volante è fuggita via, abbandonando il veicolo. Il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale incaricato e la macchina risulta intestata a un cittadino peruviano residente a Monza.

In seguito all'episodio la polizia locale ha effettuato tutti i rilievi e ha avviato gli accertamenti per capire come il veicolo sia finito furi strada e chi ci fosse al volante. Indagini in corso.