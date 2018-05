Incidente sulla Milano-Meda, auto finisce fuori strada e si ribalta a Bovisio Masciago

Un'auto ribaltata a bordo strada e code. Incidente lungo la Milano-Meda, in Brianza, nel pomeriggio di giovedì.

Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, ribaltandosi al lato della carreggiata nel tratto tra Varedo e Bovisio Masciago. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 14 e sul posto è stata richiesta la presenza dei soccorsi del 118 intervenuti con un'ambulanza e dei vigili del fuoco. Il conducente risulta essere uscito illeso dall'incidente.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Inevitabili le ripercussioni sul traffico (in direzione Como) reso difficoltoso a causa delle operazioni di soccorso e di recupero del mezzo.