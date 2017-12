Bisarca perde un'auto dal carico: vettura si ribalta sulla Milano-Meda

Ha imboccato la Milano-Meda dopo aver lasciato la Pedemontana, diretto a Milano. All'altezza di Lentate sul Seveso, in Brianza, venerdì mattina il conducente di una bisarca si è accorto che qualcosa non andava e ha provato ad accostare.

I tentativi di manovra però non hanno potuto evitare che una delle auto stipate sul rimorchio precipitasse lungo la carreggiata. La vettura è caduta in strada e si è ribaltata per fortuna senza ferire nessuno. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso e ha multato il conducente, un autista bulgaro. Lungo la Milano-Meda è giunta anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico che il sinistro ha avuto: intorno alle 10 si sono formate lunghe code nel tratto per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e le operazioni di recupero.