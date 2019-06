Scappa dai carabinieri su un'auto rubata e si ribalta in un campo poi fugge a piedi

Ha sfrecciato a tutta velocità per due chilometri su un provinciale, facendo manovre spericolate, per sfuggire ai carabinieri poi ha usato un rialzo del terreno come rampa di lancio, ha saltato un canale e dopo un "volo" di diversi metri è finito in un campo con l'auto, ribaltandosi più volte. Poi, come se fosse una sequenza di un film d'azione, è uscito dall'auto ed è scappato a piedi, incolume.

E' successo nella notte a Crema dove i militari hanno intercettato su una Mini One rubata in Brianza, ad un pensionato di Agrate, un uomo che guidava a tutta velocità in direzione di Cremona. E' scattato l'inseguimento e, dopo due chilometri di fuga, la manovra inaspettata, compiuta di proprosito dal conducente.

Il mezzo è stato recuperato dai militari mentre il conducente è riuscito a fuggire via. Il furto era avvenuto lo scorso 30 maggio ad Agrate Brianza. Indagini in corso.